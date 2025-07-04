Ястремська – про вихід у третє коло Вімблдону: Виграла цей матч просто на характері
Даяна Ястремська
Arata Yamaoka
Українська тенісистка Даяна Ястремська (42) прокоментувала свою перемогу над росіянкою Анастасією Захаровою у другому колі Вімблдону 2025.
Її слова передає Великий теніс України.
"Спочатку взагалі не могла до кінця відчути свою гру. Вона якось дивно так била, що я ніяк не могла звикнути. Ближче до другого сету, я вже змогла знайти деякі рішення, які допомогли в підсумку перевернути гру. Навіть не знаю, що сказати, чому ніяк не могла зробити брейк. Якось так усе складалося сьогодні до певного моменту. Виграла цей матч просто на характері", – сказала Ястремська.
У наступному колі змагань українка зіграє з Джессікою Бузас Манейро (62, Іспанія). Нагадаємо, що у першому раунді Вімблдону Ястремська обіграла другу ракетку світу американку Коко Гофф.
Друге коло на Вімблдоні з українок раніше подолала Еліна Світоліна (13). Перша ракетка України напередодні перемогла білоруску Александру Саснович (107). Юлія Стародубцева на цьому етапі поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (19).