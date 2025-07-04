Ястремська – про вихід у третє коло Вімблдону: Виграла цей матч просто на характері

Українська тенісистка Даяна Ястремська (42) прокоментувала свою перемогу над росіянкою Анастасією Захаровою у другому колі Вімблдону 2025.

Її слова передає Великий теніс України.

Спочатку взагалі не могла до кінця відчути свою гру. Вона якось дивно так била, що я ніяк не могла звикнути. Ближче до другого сету, я вже змогла знайти деякі рішення, які допомогли в підсумку перевернути гру. Навіть не знаю, що сказати, чому ніяк не могла зробити брейк. Якось так усе складалося сьогодні до певного моменту. Виграла цей матч просто на характері