Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Ястремська – про вихід у третє коло Вімблдону: Виграла цей матч просто на характері

Микола Дендак — 4 липня 2025, 00:50
Ястремська – про вихід у третє коло Вімблдону: Виграла цей матч просто на характері
Даяна Ястремська
Arata Yamaoka

Українська тенісистка Даяна Ястремська (42) прокоментувала свою перемогу над росіянкою Анастасією Захаровою у другому колі Вімблдону 2025.

Її слова передає Великий теніс України.

"Спочатку взагалі не могла до кінця відчути свою гру. Вона якось дивно так била, що я ніяк не могла звикнути. Ближче до другого сету, я вже змогла знайти деякі рішення, які допомогли в підсумку перевернути гру. Навіть не знаю, що сказати, чому ніяк не могла зробити брейк. Якось так усе складалося сьогодні до певного моменту. Виграла цей матч просто на характері", – сказала Ястремська.

У наступному колі змагань українка зіграє з Джессікою Бузас Манейро (62, Іспанія). Нагадаємо, що у першому раунді Вімблдону Ястремська обіграла другу ракетку світу американку Коко Гофф.

Друге коло на Вімблдоні з українок раніше подолала Еліна Світоліна (13). Перша ракетка України напередодні перемогла білоруску Александру Саснович (107). Юлія Стародубцева на цьому етапі поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (19).

Захарова Даяна Ястремська Джессіка Бузас Манейро Вімблдон-2025

Даяна Ястремська

Ястремська: Проти росіянок завжди емоційно важко грати
Визначилася несподівана суперниця Ястремської у третьому колі Вімблдону
Ястремська з неймовірним камбеком обіграла росіянку в другому колі Вімблдону
Три українки виступлять 3 липня на Вімблдоні: відомий час початку матчів
Ястремська не змогла перемогти на старті парного розряду Вімблдону

Останні новини