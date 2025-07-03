Визначилася несподівана суперниця Ястремської у третьому колі Вімблдону

Джессіка Бузас Манейро (62) стала суперницею Даяни Ястремської (42) у третьому колі Вімблдону. В матчі другого раунду змагань іспанка несподівано перемогла тріумфаторку Australaian Open 2020 американку Софію Кенін (28).

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 7:6(4).

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Друге коло, 3 липня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Софія Кенін (США) 6:1, 7:6(4)

Ані Кенін, ані Ястремська з Бузас Манейро раніше не зустрічалися. Поєдинок третього раунду змагань між українкою та іспанкою відбудеться у суботу, 5 липня. Час початку матчу визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська у надскладному матчі другого кола перемогла росіянку Анастасію Захарову (95).

Друге коло на Вімблдоні подолала й Еліна Світоліна (13). Перша ракетка України напередодні перемогла білоруску Александру Саснович (107).

Юлія Стародубцева на цьому етапі поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (19).