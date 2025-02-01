Ястремська прокоментувала вихід до фіналу в Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) розповіла, що грала із пошкодженням у півфіналі турніру серії WTA 500 у австрійському Лінці.

Слова українки наводить портал Великий теніс України:

"Я дуже давно не грала у півфіналі, тому була досить нервовою. Я так довго граю з каблучкою, яку я отримала від своєї бабусі. Я загубила її сьогодні під час матчу. Після першого сету гра стала такою напруженою. І я подумала: "Ого, сподіваюся, моя удача залишиться зі мною". Тож я нервувала.

А потім я ще й відчула біль у лівій нозі... Тобто, я вже не думала про гру, я думала про стільки різних речей. Але все одно намагалася грати якомога краще. Тому я дуже щаслива, що вийшла до фіналу. Про ногу мені треба подбати, щоб я була готова до завтрашнього матчу".

Півфінальний матч проти Клари Таусон тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Ястремська вийшла у свій 7 фінал турнірів рівня WTA за кар'єру, на її рахунку 4 титули.

Суперницею Даяни у фіналі стане переможниця пари Кароліна Мухова (19, Чехія) – Єкатерина Александрова (30, –).

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, у другому розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1. Напередодні у чвертьфіналі українка перемогла Марію Саккарі 7:5, 6:0.