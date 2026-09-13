Сербський тренер похвалив Росію за знищення квартири Ястремської

Сербський тенісний тренер Владімір Одобасич похвалив Росію за знищення квартири української тенісистки Даяни Ястремської в Одесі.

Про це він написав у коментарях під дописом українки в Інстаграмі, в якому Ястремська показала руйнування дому.

"Браво, Росія", "Жодного НАТО та ЄС", "Нехай вони здадуться й припинять війну; Сербія та Росія перемогли", "Смерть Хорватії та Німеччині, а також усім їхнім союзникам і ворогам Великої Сербії та Росії!", – написав Одобасич.

Нагадаємо, вранці 12 вересня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок влучання ракети були зруйновані верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газовопровід низького тиску.