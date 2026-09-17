Ястремська – про знищення своєї квартири в Одесі: Хочу, щоб світ не звикав до цієї війни

Даяна Ястремська після знищення російською ракетою квартири її родини в Одесі, звернулася до тенісних організацій, закликавши WTA та World Tennis не припиняти підтримку українських тенісистів.

Інтерв'ю Ястремської наводить CNN.

"Те, що сталося зі мною в Одесі, відбувається в Україні щодня. Сім'ї в різних містах лягають спати у власних домівках: матері вкладають дітей спати, хтось будує плани на завтра, а хтось уже не прокинеться наступного дня. Мені дуже пощастило, що мене там не було, і я щаслива, що моя сім'я залишилася жива, тому що навіть не можу уявити, що було б, якби хтось із нас був там. Думаю, нас би теж уже не було, так само як більше немає нашої квартири. Протягом цих чотирьох із половиною років щодня ти не знаєш, куди прилетить наступного разу. Завжди є ймовірність, що це можеш бути саме ти", – сказала Ястремська.

Тенісистка закликає тенісні організації не забувати про війну та збільшити підтримку гравців з України.

"Насамперед я не хочу, щоб вони забували про те, що відбувається. Я хочу, щоб вони побачили, що це є реальністю. Останнім часом я не дуже відчуваю від них увагу чи, я б сказала, підтримку. Я думаю, що в Україні зруйновано дуже багато місць. Молодому поколінню дуже складно тренуватися та займатися спортом, і я думаю, що вони могли б зробити набагато більше, використовуючи ті можливості, які мають, щоб допомогти. Моє головне послання до WTA дуже просте: будь ласка, не дозволяйте тенісному світу звикнути до війни в Україні лише тому, що вона триває вже чотири з половиною роки. Я не хочу, щоб розмови про Україну знову зводилися до питань про те, кому не дозволено виступати, з ким мені варто чи не варто грати, кому я маю чи не маю потискати руку. Ви знаєте, скільки разів ми говорили про це за ці чотири з половиною роки? Це просто божевілля як багато разів, а змінилося при цьому не так уже й багато".

Нагадаємо, що сербський тенісний тренер похвалив Росію за знищення житла Ястремської, після чого його позбавили членства в Глобальній асоціації професійних тренерів.