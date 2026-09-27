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Ястремська отримала перший номер посіву у кваліфікації турніру WTA 1000 в Пекіні

Станіслав Матусевич — 27 вересня 2026, 16:28
Ястремська отримала перший номер посіву у кваліфікації турніру WTA 1000 в Пекіні
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (110) посіяна під першим номером у кваліфікації турніру серії WTA 1000 в китайському Пекіні.

Першою суперницею Ястремської стане володарка вайлд-кард, місцева спортсменка Ван Цзяї (544). 

Востаннє одеситка виходила на корт на US Open, де поступилася у першому колі. Даяна знаходиться на серії з чотирьох поразок. Її останній успіх стався майже три місяці тому, в першому колі Вімблдона.

В основній сітці турніру в Пекіні мають взяти участь українки Еліна Світоліна (7), Юлія Стародубцева (42), Дар'я Снігур (43), Олександра Олійникова (47) і Ангеліна Калініна (48). 

Марта Костюк (10) через травму зап'ястя змушена була знятися зі змагань.

Пекін Даяна Ястремська WTA 1000

Даяна Ястремська

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