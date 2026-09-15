Сербського тренера після компліментів Росії за знищення квартири Ястремської позбавили членства в асоціації

Сербського тенісного тренера Владіміра Одобасича позбавили членства в Глобальній асоціації професійних тренерів (GPTCA) після його коментаря з компліментами в бік Росії під постом українки Даяни Ястремської про знищену квартиру.

Про це повідомляється на сайті організації.

Тепер у профілі серба зазначається, що його членство було призупинено і більше не є дійсним.

Зауважимо, що Одобасич – один із випускників найвищої категорії у системі GPTCA. Працював тренером понад 23 роки. Був заявлений наставником на юніорському рівні в High Intensive Junior Tennis Camp у Поречі (Хорватія).

Нагадаємо, що 12 вересня цього року збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одесі.

Зокрема була повністю знищена квартира, яка належала родині української тенісистки Даяни Ястремської.

Одобасич під постом тенісистки написав низку коментарів, у яких вихваляв воєнну агресію Росії та розкритикував НАТО та ЄС.