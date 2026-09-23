Олійникова без шансів програла фіналістці Ролан Гаррос у другому колі турніру у Сінгапурі

Олександра Олійникова (47) вилетіла від Маї Хвалінської (24) із другого кола турнірної серії WTA у Сінгапурі.

Поєдинок тривав рівно 1 годину та закінчився із рахунком 6:0, 6:1 на користь польської тенісистки.

За цілий матч українка спромоглася взяти лише один гейм у другій партії, адже перший сет представниця Польщі оформила під нуль.

Singapore Tennis Open presented by BNP Paribas – WTA 500

Сінгапур, Сінгапур, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Друге коло, 23 вересня

Олександра Олійникова (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 0:6, 1:6

Цікаво, що у зустрічі жодна з тенісисток не виконала бодай одну подачу навиліт. Фіналістка Ролан Гаррос-2026 діяла ідеально – жодної подвійної помилки. Натомість Олійникова, яка у першому колі переграла американку Вівіан Вольфф, здійснила такі три помилки.

Олійникова вдруге поспіль поступилася Хвалінській за підсумками двох партій. Вперше це було в 1/8 фіналу турнірної серії WTA 125 у Флоріанополісі (Бразилія). Лобова дуель закінчилася у двох сетах на користь представниці Польщі – 7:6, 6:1.

У чвертьфіналі в Сінгапурі кривдниця українки зіграє проти переможниці пари Елізе Мертенс (Бельгія) – Барбора Крейчикова (Чехія).

Нагадаємо, що у ці дні Олійникова повинна була виступати у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, однак за підсумками US Open тенісистку було виключено з попередньої заявки команди.