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Визначилась суперниця Ястремської у другому колі турніру в Пекіні

Андрій Яросименко — 26 вересня, 12:45
Визначилась суперниця Ястремської у другому колі турніру в Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська (35) зустрінеться з представницею Аргентини Надею Подороскою (66) у другому колі турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.

У матчі першого кола аргентинка здобула перемогу над представницею Китаю Рень Юйфей 6:4, 6:2.

Поєдинок між Ястремською та Подороскою відбудеться завтра, 27 вересня, орієнтовний початок зустірчі – 04:00 за київським часом. До цього тенісистки зустрічалися у першому колі Вімблдона-2024, тоді перемогу здобула українка.

Нагадаємо, свій шлях на тисячнику вже розпочали Леся Цуренко, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Цуренко на старті зазнала поразки від представниці Болгарії Вікторії Томової, а Калініна поступилась Ребеці Шрамковій зі Словаччини.

З перемоги на турнірі стартувала Стародубцева, яка обіграла представницю Німеччини Лауру Зігемунд. Також на турнірі виступатиме Марта Костюк, яка раніше дізналася свою суперницю у другому колі тисячника.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Іга Швьонтек пропустить змагання у столиці Китаю. 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру.

China Open Подороска Даяна Ястремська WTA 1000

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