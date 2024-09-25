Визначилась суперниця Костюк на турнірі в Пекіні

Українська тенісистка Марта Костюк (18) зустрінеться з американкою українського походження Кеті Волинець (60) у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

Для Костюк та Волинець це буде перша очна зустріч.

Американка у першому колі обіграла угорку Далму Галфі (143). Матч тривав 1 годину 54 хвилини та завершився з рахунком – 7:5, 6:1. Волинець 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 10 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що 22-річна Кеті Волинець народилась в США у сім'ї емігрантів з України. Вона дебютувала у професійному турі у 2018 році.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Перше коло, 25 вересня

Кеті Волинець (США) – Далма Галфі (Угорщина) 7:5, 6:1

Напередодні ще одна українка Юлія Стародубцева пробилась у друге коло. На старті турніру вона обіграла німкеню Лауру Зігемунд. Водночас Леся Цуренко покинула турнір після поразки від представниці Болгарії Вікторії Томової.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Іга Швьонтек пропустить змагання у столиці Китаю. 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру.