Цуренко поступилась Томовій на старті турніру в Пекіні
Українська тенісистка Леся Цуренко (88) зазнала поразки від представниці Болгарії Вікторії Томової (51) у першому колі турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.
Поєдинок на хардовому покритті тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3. Українка не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 3 з 5 брейкпойнтів.
Вікторія Томова (Болгарія) – Леся Цуренко (Україна) 6:3, 6:3
Крім Цуренко, Україну в основній сітці тисячника представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, яка напередодні подолала кваліфікацію та вперше в кар'єрі вийшла до основної сітки турніру категорії WTA 1000.
Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Іга Швьонтек пропустить змагання у столиці Китаю. 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру.