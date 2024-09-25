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Цуренко поступилась Томовій на старті турніру в Пекіні

Андрій Яросименко — 25 вересня, 07:38
Цуренко поступилась Томовій на старті турніру в Пекіні
Леся Цуренко
Getty images

Українська тенісистка Леся Цуренко (88) зазнала поразки від представниці Болгарії Вікторії Томової (51) у першому колі турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.

Поєдинок на хардовому покритті тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3. Українка не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 3 з 5 брейкпойнтів.

WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Перше коло, 25 вересня

Вікторія Томова (Болгарія) – Леся Цуренко (Україна) 6:3, 6:3

Крім Цуренко, Україну в основній сітці тисячника представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, яка напередодні подолала кваліфікацію та вперше в кар'єрі вийшла до основної сітки турніру категорії WTA 1000.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Іга Швьонтек пропустить змагання у столиці Китаю. 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру.

Пекін Леся Цуренко WTA 1000

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