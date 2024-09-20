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Перша ракетка світу не зіграє на турнірі WTA 1000 у Китаї

Андрій Яросименко — 20 вересня, 16:04
Перша ракетка світу не зіграє на турнірі WTA 1000 у Китаї
Іга Швьонтек
WTA

Перша ракетка світу, полька Іга Швьонтек, не візьме участь у турнірі WTA 1000 у Пекіні, Китай.

Про це вона заявила для WTA.

"З особистих причин, я змушена відмовитися від участі в турнірі в Пекіні. Мені сумно, тому що я чудово провела там час минулого року і перемогла. Я не могла дочекатися повернення. Вболівальники в Пекіні зможуть насолодитися чудовим тенісом. Мені сумно, що цього разу я не зможу стати його частиною", – сказала Швьонтек.

Зазначимо, що 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру. Також додамо, що у Китаї зіграє Леся Цуренко, яка потрапила напряму в основну сітку турніру після того, як зі змагань знялася Каролін Гарсія.

Крім Цуренко, Україну в основній сітці тисячника представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Юлія Стародубцева зіграє у кваліфікації, щоб пройти в основну сітку.

Швьонтек Іга Швьонтек WTA 1000

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