Визначилась суперниця Ястремської у фіналі турніру WTA 500 в Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) дізналась ім'я суперниці у фіналі хардового турніру серії WTA 500 у австрійському Лінці.

Нею стала тенісистка із російським паспортом Єкатерина Александрова (30, –).

У півфіналі турніру "нейтральна" спортсменка здолала представницю Чехії Кароліну Мухову (19) з рахунком 6:0, 6:4.

Александрова втретє зіграє у фіналі змагань у Лінці. У 2018-му вона програла в матчі за титул італійці Камілі Джорджі (3:6, 1:6), у 2024-му поступилась Єлені Остапенко з Латвії (2:6, 3:6).

Зазначимо, що це буде шоста зустріч між Ястремською та Александровою, українка тричі обігрувала цю суперницю. Востаннє тенісистки зустрічались на корті у червні 2022 року – тоді Єкатерина була сильнішою за Даяну на турнірі в Гертоґенбосі. Цікаво, що обидва очні матчі на хардових покриттях виграла Ястремська.

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, у другому розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1. У чвертьфіналі українка перемогла Марію Саккарі 7:5, 6:0, у півфіналі здолала Клару Таусон 6:1, 6:4.