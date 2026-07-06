Влаштувала істерику на корті: Сабалєнка скажено волала і била себе ракеткою під час матчу на Вімблдоні

Одна з головних сенсацій Вімблдону-2026 сталася в жіночому турнірі. Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка не змогла пробитися до чвертьфіналу, поступившись у двох сетах японській тенісистці Наомі Осаці.

Матч 1/8 фіналу завершився перемогою Осаки з рахунком 6:2, 7:6 (2). Японка впевнено провела першу партію, а у другому сеті дотиснула лідерку світового рейтингу на тай-брейку, оформивши одну з найгучніших перемог сезону.

Під час зустрічі увагу глядачів привернула не лише гра, а й емоційна реакція Сабалєнки. Уже після перших невдалих розіграшів у стартовому сеті білоруска почала голосно кричати, демонструючи своє розчарування кожною помилкою.

Згодом емоції лише посилилися. В один із моментів Аріна не стрималася й кілька разів ударила себе ракеткою по голові, після чого намагалася повернути концентрацію та продовжити боротьбу.

aryna hitting her head with the racket i- 😭 yeah she’s pissed off pic.twitter.com/1fQ0ymnziL — 23 (@RENAWlLLlAMS) July 5, 2026

Попри всі спроби переломити хід зустрічі, зробити камбек першій ракетці світу не вдалося. Наомі Осака діяла впевнено в ключових моментах, не дозволивши суперниці повернутися в гру, та заслужено вийшла до чвертьфіналу.

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Нагадаємо, напередодні на Вімблдоні зганьбилася росіянка Мірра Андрєєва, яки била себе ракеткою по голові під час матчу.

Цю естафету "підхопила" і зіркова Іга Швьонтек, не зумівши впоратися з емоціями після поразки.