Влаштувала істерику на корті: Сабалєнка скажено волала і била себе ракеткою під час матчу на Вімблдоні
Одна з головних сенсацій Вімблдону-2026 сталася в жіночому турнірі. Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка не змогла пробитися до чвертьфіналу, поступившись у двох сетах японській тенісистці Наомі Осаці.
Матч 1/8 фіналу завершився перемогою Осаки з рахунком 6:2, 7:6 (2). Японка впевнено провела першу партію, а у другому сеті дотиснула лідерку світового рейтингу на тай-брейку, оформивши одну з найгучніших перемог сезону.
Під час зустрічі увагу глядачів привернула не лише гра, а й емоційна реакція Сабалєнки. Уже після перших невдалих розіграшів у стартовому сеті білоруска почала голосно кричати, демонструючи своє розчарування кожною помилкою.
Згодом емоції лише посилилися. В один із моментів Аріна не стрималася й кілька разів ударила себе ракеткою по голові, після чого намагалася повернути концентрацію та продовжити боротьбу.
Попри всі спроби переломити хід зустрічі, зробити камбек першій ракетці світу не вдалося. Наомі Осака діяла впевнено в ключових моментах, не дозволивши суперниці повернутися в гру, та заслужено вийшла до чвертьфіналу.
Нагадаємо, напередодні на Вімблдоні зганьбилася росіянка Мірра Андрєєва, яки била себе ракеткою по голові під час матчу.
Цю естафету "підхопила" і зіркова Іга Швьонтек, не зумівши впоратися з емоціями після поразки.