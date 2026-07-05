Усик підкорив TikTok: український боксер станцював із донькою та став головною зіркою вірусного відео

Зірковий боксер Олександр Усик вкотре довів, що вміє дивувати не лише в ринзі. Український боксер став героєм нового відео у TikTok своєї доньки Лізи, яке миттєво підкорило користувачів соціальних мереж.

На ролику батько та донька синхронно виконують популярний танцювальний тренд. Усик із перших секунд упевнено повторює всі рухи, не поступаючись доньці ні в ритмі, ні в настрої.

Найкумедніший момент стався вже наприкінці запису. Коли зйомка, здавалося, добігла кінця, Олександр настільки увійшов у кураж, що не захотів зупинятися.

Чемпіон продовжив імпровізувати, додаючи власні танцювальні рухи та ще більше розсмішивши глядачів.

Відео швидко стало вірусним. За короткий час воно зібрало сотні тисяч переглядів і майже 100 тисяч вподобань, а в коментарях уболівальники захоплюються не лише почуттям гумору українця, а й тим, наскільки легко та невимушено він проводить час із донькою.

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Нагадаємо, напередодні Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси, взявши невелику паузу у карʼєрі. Попри відмову від поясів він, заявив, що не йде зі спорту та має ще провести "Last dance".

Раніше повідомлялося, що Олександр показав атмосферний відпочинок на природііз родиною.