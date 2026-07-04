Головна сенсація Вімблдона: чинна чемпіонка вилетіла у третьому колі

Третя ракетка світу, чинна чемпіонка Вімблдона з Польщі Іга Швьонтек, сенсаційно залишила турнір на стадії третього кола, поступившись представниці Філіппін Александрі Еалі (32).

Поєдинок тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 6:7(9), 2:6.

У першій партії Швьонтек відіграла сет-пойнт за рахунку 3:5 і ще три на тай-брейку, при цьому не реалізувавши два свої. А у другому сеті полька отримала 0:4 і зробити повноцінний камбек уже не змогла.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Третє коло, 4 липня Александра Еала (Філіппіни) – Іга Швьонтек (Польща) 7:6(9), 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, філіппінка має дві перемоги. В 1/8 фіналу змагань Еала зіграє з Жасмін Паоліні (13, Італія).

У нижній частині сітки Вімблдона з представниць топ-10 залишилася тільки минулорічна фіналістка американка Аманда Анісімова (6), і це хороший шанс для українки Марти Костюк пройти максимально далеко.

Нагадаємо, що Костюк у матчі третього кола впоралася з іншою представницею США Еммою Наварро (26).