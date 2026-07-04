Друга ракетка світу несподівано програла у третьому колі Вімблдона
Єлена Рибакіна
Getty Images
Друга ракетка світу, чемпіонка Вімблдона-2022 Єлена Рибакіна з Казахстану, несподівано поступилася у третьому колі Вімблдона представниці Бельгії Елізе Мертенс (27).
Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:7(4), 1:6.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Третє коло, 4 липня
Елізе Мертенс (Бельгія) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 7:6(4), 6:1
Суперниці зустрічалися вдев'яте, бельгійка здобула тільки другу перемогу. В 1/8 фіналу змагань Мертенс зіграє з Марі Бузковою (23, Чехія).
Рибакіна перебувала в одній половині сітки з українкою Мартою Костюк (13), тож виліт казахстанки є гарною новиною для киянки.
Нагадаємо, що Костюк вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона, перемігши американку Емму Наварро 926).
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.