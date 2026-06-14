П'ята ракетка світу знялася з турніру WTA 500 у Берліні

П'ятий номер світового рейтингу американка Аманда Анісімова не виступить на турнірі серії WTA 500 у Берліні через травму тазостегнового суглобу.

Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг.

Анісімова була посіяна в Берліні під четвертим номером. Перші четверо сіяних автоматично проходять у друге коло змагань, тому замість Аманди перший раунд пропустить її співвітчизниця Коко Гофф.

Анісімова, яка є чинною фіналісткою Вімблдона, за останній місяць вдруге пропускає турніри через проблеми зі здоров'ям. У травні вона не виступила в Римі через травму лівого зап'ястя.

Нагадаємо, що на турнірі в Берліні зіграють дві українки. Еліна Світоліна стартує з основної сітки, а Ангеліна Калініна намагатиметься подолати кваліфікацію.