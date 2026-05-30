Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Шоста ракетка світу несподівано залишила Ролан Гаррос на стадії третього кола

Станіслав Матусевич — 30 травня 2026, 18:21
Шоста ракетка світу несподівано залишила Ролан Гаррос на стадії третього кола
Аманда Анісімова
Instagram

Американська тенісистка Аманда Анісімова (6) несподівано програла у третьому колі Ролан Гаррос француженці Діан Паррі (92).

Гра тривала 2 години 46 хвилин і закінчилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:7(3).

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 30 травня

Діан Паррі (Франція) – Аманда Анісімова (США) 6:3, 4:6, 7:6(3)

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Паррі зіграє з Маєю Хвалінською (114, Польща).

На старті Ролан Гаррос Діан вибила з боротьби українку Ангеліну Калініну (60).

Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу паризького мейджору вийшли дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Діан Паррі Аманда Анісімова

Діан Паррі

Калініна поступилася у першому колі Ролан Гаррос, попри виграний 6:0 перший сет
Костюк успішно стартувала на турнірі, який минулого року виграла Світоліна
Костюк уперше в кар'єрі вийшла у четверте коло US Open
Костюк і Ястремська 30 серпня проведуть чергові матчі на US Open: відомий час
Визначилася суперниця Костюк у третьому колі одиночного розряду US Open

Останні новини