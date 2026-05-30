Шоста ракетка світу несподівано залишила Ролан Гаррос на стадії третього кола
Аманда Анісімова
Американська тенісистка Аманда Анісімова (6) несподівано програла у третьому колі Ролан Гаррос француженці Діан Паррі (92).
Гра тривала 2 години 46 хвилин і закінчилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:7(3).
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 30 травня
Діан Паррі (Франція) – Аманда Анісімова (США) 6:3, 4:6, 7:6(3)
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Паррі зіграє з Маєю Хвалінською (114, Польща).
На старті Ролан Гаррос Діан вибила з боротьби українку Ангеліну Калініну (60).
Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу паризького мейджору вийшли дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).
