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Костюк виграла другий матч за день на Вімблдоні

Станіслав Матусевич — 4 липня 2026, 19:05
Костюк виграла другий матч за день на Вімблдоні
Марта Костюк
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Українська тенісистка Марта Костюк продовжує вдалі виступи на Вімблдоні. Киянка разом із румункою Єленою Габріелою Русе у другому колі парних змагань обіграли індонезійський дует Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6(8).

У другій партії україно-румунський дует здобув перемогу лише з восьмого матч-пойнту, зокрема, втративши потрійну можливість завершити гру за рахунку 5:4 на прийомі.

За поєдинок Костюк і Русе 1 раз подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 6 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 4 помилки на подачі та 4 брейки.

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Друге коло парного розряду, 4 липня

Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен (Індонезія) 6:4, 7:6(8)

Суперниці Костюк і Русе в 1/8 фіналу парних змагань поки невідомі, адже не завершилися ще всі матчі першого кола.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Вімблдона Костюк також вийшла в 1/8 фіналу, обігравши в поєдинку третього раунду американку Емму Наварро.

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Вімблдон Марта Костюк парний розряд

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