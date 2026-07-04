Костюк виграла другий матч за день на Вімблдоні

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує вдалі виступи на Вімблдоні. Киянка разом із румункою Єленою Габріелою Русе у другому колі парних змагань обіграли індонезійський дует Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6(8).

У другій партії україно-румунський дует здобув перемогу лише з восьмого матч-пойнту, зокрема, втративши потрійну можливість завершити гру за рахунку 5:4 на прийомі.

За поєдинок Костюк і Русе 1 раз подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 6 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Друге коло парного розряду, 4 липня Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Алділа Сутджіаді/Джаніс Тджен (Індонезія) 6:4, 7:6(8)

Суперниці Костюк і Русе в 1/8 фіналу парних змагань поки невідомі, адже не завершилися ще всі матчі першого кола.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Вімблдона Костюк також вийшла в 1/8 фіналу, обігравши в поєдинку третього раунду американку Емму Наварро.