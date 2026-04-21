Шоста ракетка світу відмовилася від участі у турнірі в Мадриді

Станіслав Матусевич — 21 квітня 2026, 13:05
Аманда Анісімова
Американська тенісистка Аманда Анісімова (6) не виступить на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді через травму зап'ястя.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Фіналістку минулорічного Вімблдона в основній сітці замінить полька Магдалена Френх (38), яка отримала 34 номер посіву і стартуватиме з другого кола. Саме з Френх замість Анісімової зустрінеться Даяна Ястремська (49), якщо у першому колі впорається з аргентинкою Соланою Сьєррою (88).

Також не зіграє у столиці Іспанії "нейтральна" Єкатерина Александрова (14) через травму попереку. Замість неї посів під 33 номером і можливість розпочати змагання з другого кола отримала Марія Саккарі (37) з Греції.

