Склалося як склалося: Калініна – про поразку ексросіянці у стартовому матчі Вімблдона

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (66) поділилася враженнями після першого за три зустрічі програшу ексросіянці, а нині представниці Узбекистану, Каміллі Рахімовій (70) в першому колі Вімблдона-2026.

Її слова наводить Суспільне Спорт.

"Був дуже складний матч. Я добре грала. Мабуть, мені потрібно було краще подавати. Це єдине, що зараз можу так сказати. Але кілька розіграшів, мені здається, вирішили цей матч. Вона теж гравець, і хороший гравець. Теніс – це динаміка, і все змінюється дуже швидко. Не подала на тайбрейк. Склалося як склалося – зараз не можу додати щось більше. Добре грала, але треба було краще у вирішальні моменти з мого боку", – пояснила Калініна.

Також Калініна оцінила шанси їхньої з Даяною Ястремською команди в парному турнірі Вімблдона. Для них – це буде вже четвертий парний мейджор.

"Ми граємо (в парі – прим), коли можемо. Стараємося разом грати Grand Slam. Чекаємо на матч. Буде важка гра, але ми сприймаємо це позитивно. Ми дуже любимо грати одна з одною".

Першими суперницями пари будуть румунка Кирстя Сорана та нейтральна Анна Калінская. Поєдинок відбудеться 2 липня о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Ястремська змогла пробитися до другого кола Вімблдона напередодні. Інша українська тенісистка Олександра Олійникова зупинилася у першому раунді змагань.