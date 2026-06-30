П'ята ракетка світу програв супернику з-за меж першої сотні рейтингу на старті Вімблдона

П'ята ракетка світу американський тенісист Бен Шелтон несподівано поступився фіну Отто Віртанену (140) у першому колі Вімблдона.

Поєдинок тривав 4 години 24 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 7:6(8), 2:6, 6:7(9).

На супертай-брейку вирішальному сеті Шелтон був попереду 8:5 і мав один матч-пойнт, однак перевагу не використав.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 30 червня Бен Шелтон (США) – Отто Віртанен (Фінляндія) 4:6, 6:3, 7:6(8), 2:6, 6:7(9)

Суперники раніше не зустрічалися.

Віртанен став першим представником Фінляндії з моменту публікації рейтингу АТР, який переміг представника топ-10 на Вімблдоні.

Нагадаємо, напередодні чинний чемпіон британського мейджору італієць Яннік Сіннер ледь уник поразки на старті змагань.