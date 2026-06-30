П'ята ракетка світу програв супернику з-за меж першої сотні рейтингу на старті Вімблдона
Бен Шелтон
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П'ята ракетка світу американський тенісист Бен Шелтон несподівано поступився фіну Отто Віртанену (140) у першому колі Вімблдона.
Поєдинок тривав 4 години 24 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 7:6(8), 2:6, 6:7(9).
На супертай-брейку вирішальному сеті Шелтон був попереду 8:5 і мав один матч-пойнт, однак перевагу не використав.
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Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Перше коло, 30 червня
Бен Шелтон (США) – Отто Віртанен (Фінляндія) 4:6, 6:3, 7:6(8), 2:6, 6:7(9)
Суперники раніше не зустрічалися.
Віртанен став першим представником Фінляндії з моменту публікації рейтингу АТР, який переміг представника топ-10 на Вімблдоні.
Нагадаємо, напередодні чинний чемпіон британського мейджору італієць Яннік Сіннер ледь уник поразки на старті змагань.
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