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П'ята ракетка світу програв супернику з-за меж першої сотні рейтингу на старті Вімблдона

Станіслав Матусевич — 30 червня 2026, 19:08
П'ята ракетка світу програв супернику з-за меж першої сотні рейтингу на старті Вімблдона
Бен Шелтон
Getty images

П'ята ракетка світу американський тенісист Бен Шелтон несподівано поступився фіну Отто Віртанену (140) у першому колі Вімблдона.

Поєдинок тривав 4 години 24 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 7:6(8), 2:6, 6:7(9).

На супертай-брейку вирішальному сеті Шелтон був попереду 8:5 і мав один матч-пойнт, однак перевагу не використав.

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Перше коло, 30 червня

Бен Шелтон (США) – Отто Віртанен (Фінляндія) 4:6, 6:3, 7:6(8), 2:6, 6:7(9)

Суперники раніше не зустрічалися.

Віртанен став першим представником Фінляндії з моменту публікації рейтингу АТР, який переміг представника топ-10 на Вімблдоні.

Нагадаємо, напередодні чинний чемпіон британського мейджору італієць Яннік Сіннер ледь уник поразки на старті змагань.

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Вімблдон Бен Шелтон

Бен Шелтон

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