Снігур – про перемогу над Світоліною на Вімблдоні: Виграла завдяки своєму покерфейсу

Дар'я Снігур після сенсаційної перемоги в першому колі Вімблдона над першою ракеткою України Еліною Світоліною прокоментувала свій успіх.

Слова тенісистки наводить Суспільне Спорт.

"Я погано почала, звісно, тому що нервувала. Важко грати, звісно. Складний жереб для мене в першому колі. Плюс ми грали на другому корті – були фани, і я просто намагалася знайти свою гру. Рада, що знайшла її. Далі стало трохи спокійніше, бо я змогла забрати перший сет. Але не розслаблялася і не думала про перемогу – розуміла, що не можу втрачати концентрацію. Мушу грати так само, очко за очком, як і грала", – сказала Снігур.

Дар'я вважає, що зуміла перемогти тому, що вчасно відпустила ситуацію і зосередилася на своїй грі.

"Здобула перемогу завдяки своєму покерфейсу – це перше. По-друге, я просто грала у свою гру і намагалася насолоджуватися моментом, тому що за рахунку 0:4 я дійсно відпустила ситуацію. Просто намагалася зосередитися на собі, що граю на другому корті – і це дійсно круто. Не люблю просто грати на центральних кортах, коли дивляться багато людей. Я віддаю перевагу просто звичайним кортам. Я інтроверт, тому не люблю забагато уваги".

У другому колі Вімблдона Снігур зіграє з француженкою Леолією Жанжан 2 липня. Час початку зустрічі визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна пояснила поразку від Снігур тим, що не почувалася на всі 100%.