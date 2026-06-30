Тричі намагався зламати ракетку: на Вімблдоні у тенісиста стався один із найкумедніших зривів нервів

Перші дні Вімблдону-2026 подарували вболівальникам не лише яскраві матчі, а й черговий вірусний епізод із Корентеном Муте. Француз, який давно має репутацію одного з найемоційніших тенісистів туру, знову не стримав нервів просто під час поєдинку.

У матчі першого кола проти американця Маркоса Гірона Муте програвав у напруженій боротьбі й вирішив виплеснути емоції на власній ракетці. Француз спробував ефектно зламати її об коліно, однак усе пішло зовсім не за планом.

З першої спроби ракетка... не зламалася. Потім не зламалася і з другої. Лише з третього удару інвентар нарешті не витримав, а трибуни відреагували сміхом і здивуванням.

Corentin Moutet snapped his racquet over his knee during his match against Giron at Wimbledon



It took about 3 tries to finally break it.



😭😭😭😭😭



(h/t @AdamZagoria) pic.twitter.com/copQOM8Tge — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2026

Відео курйозного моменту миттєво розлетілося соцмережами, де вболівальники жартують, що навіть ракетка "не хотіла здаватися" так само, як і сам Муте.

Втім, врятувати матч емоційний сплеск не допоміг. Маркос Гірон довів зустріч до перемоги з рахунком 3:1 (4:6, 6:4, 7:5, 6:4) та вийшов до другого кола Вімблдону.

Раніше повідомлялося, що Муте отримав солідний штраф від Асоціації тенісистів-професіоналів за неодноразове використання нецензурної лайки під час флешінтерв'ю після перемоги в першому колі турніру АТР 500 в Лондоні.