Не почувалася на 100%: Світоліна – про причини поразки від Снігур на старті Вімблдона
Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) прокоментувала сенсаційну поразку від Дар'ї Снігур (77) на старті Вімблдону, назвавши причини невдалого виступу.
Її слова передає Суспільне Спорт.
"Загалом не почувалася добре. Десь Снігур гарно відіграла. Тому ось так. Матч не задався сьогодні так, як ми працювали на це. Не почувалася на 100 відсотків. Багато на це є приводів.
Трава така дуже неочікувана, і складно взагалі на ній грати, коли не маєш контролю над м'ячем. І сьогодні я не відчувала нормально ані м'яч, ані корт, ані ракетку. Нічого страшного. Життя продовжується", – підсумувала тенісистка.
Світоліна заявила, що планує використати паузу після Вімблдону для відновлення перед другою половиною сезону.
"Зараз буде час, щоб відновитися нарешті, тому що після Ролан Гарросу одразу я переходила на траву. Багато було турнірів: і Берлін, і Бад-Гомбург. Тому я насправді зараз рада – звісно, дивлячись на позитивнішу сторону, – що в мене буде зараз відпочинок. Трохи загоїти травми, відпочити ментально. Буде, звісно, ще довга і американська серія, і китайська. Зараз ми на половині сезону, тому рухаємося далі", – розповіла Світоліна.
Зазначимо, що Світоліна зазнала лише восьмої поразки у перших колах турнірів Grand Slam у кар'єрі.
Снігур стала другою українкою, якій вдалося вийти у друге коло одиночного розряду Вімблдона-2026. Напередодні це вдалося Даяні Ястремській. Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева і Ангеліна Калініна вже завершили боротьбу.