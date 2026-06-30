Не почувалася на 100%: Світоліна – про причини поразки від Снігур на старті Вімблдона

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) прокоментувала сенсаційну поразку від Дар'ї Снігур (77) на старті Вімблдону, назвавши причини невдалого виступу.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Загалом не почувалася добре. Десь Снігур гарно відіграла. Тому ось так. Матч не задався сьогодні так, як ми працювали на це. Не почувалася на 100 відсотків. Багато на це є приводів.

Трава така дуже неочікувана, і складно взагалі на ній грати, коли не маєш контролю над м'ячем. І сьогодні я не відчувала нормально ані м'яч, ані корт, ані ракетку. Нічого страшного. Життя продовжується", – підсумувала тенісистка.