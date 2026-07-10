15-річна Скляр не зуміла обіграти чергову росіянку у півфіналі юніорського Вімблдона

15-річна українка Поліна Скляр, посіяна під 15 номером, не зуміла вийти в фінал юніорського Вімблдона. У півфінальному матчі юна тенісистка поступилася 14 сіяній "нейтралці" Анні Пушкарьовій.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:2, 1:6.

У всіх трьох партіях українка поступалася мінімум з одним брейком, і лише в другому сеті зуміла переломити хід боротьби.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Півфінал, 10 липня Поліна Скляр (Україна) – Анна Пушкарьова (-) 4:6, 6:2, 1:6

Для Поліни це був дебютний півфінал юніорського Вімблдона, який раніше вигравали дві українки: Катерина Бондаренко (2004) та Дар'я Снігур (2019).

Нагадаємо, що на старті юніорського Вімблдона Скляр обіграла "нейтральну" Єкатерину Доценко, у другому колі розібралася з Аліссою Джеймс із Ямайки, у третьому раунді здолала румунку Маю Ілінку Бурческу, а у чвертьфіналі дотиснула ще одну "нейтралку" Марію Макарову.