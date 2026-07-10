Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

15-річна Скляр не зуміла обіграти чергову росіянку у півфіналі юніорського Вімблдона

Станіслав Матусевич — 10 липня 2026, 15:53
15-річна Скляр не зуміла обіграти чергову росіянку у півфіналі юніорського Вімблдона
Поліна Скляр
World Tennis

15-річна українка Поліна Скляр, посіяна під 15 номером, не зуміла вийти в фінал юніорського Вімблдона. У півфінальному матчі юна тенісистка поступилася 14 сіяній "нейтралці" Анні Пушкарьовій.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:2, 1:6.

У всіх трьох партіях українка поступалася мінімум з одним брейком, і лише в другому сеті зуміла переломити хід боротьби.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Півфінал, 10 липня

Поліна Скляр (Україна) – Анна Пушкарьова (-) 4:6, 6:2, 1:6

Для Поліни це був дебютний півфінал юніорського Вімблдона, який раніше вигравали дві українки: Катерина Бондаренко (2004) та Дар'я Снігур (2019).

Нагадаємо, що на старті юніорського Вімблдона Скляр обіграла  "нейтральну" Єкатерину Доценко, у другому колі розібралася з Аліссою Джеймс із Ямайки, у третьому раунді здолала румунку Маю Ілінку Бурческу, а у чвертьфіналі дотиснула ще одну "нейтралку" Марію Макарову.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Поліна Скляр

Вімблдон

Щаслива, що знову зможу зіграти у фіналі турніру Grand Slam: Мухова – про свій успіх на Вімблдоні
Головні досягнення Марти Костюк на Вімблдоні-2026
Носкова – про перемогу над Костюк у півфіналі Вімблдона: Подача мені дуже допомагає
Я дуже задоволена тим, як зараз сприймаю поразки: Костюк описала свою реакцію на виліт з Вімблдона у півфіналі
Визначилися чемпіони Вімблдона у змішаному парному розряді

Останні новини