Головні досягнення Марти Костюк на Вімблдоні-2026

Українська тенісистка Марта Костюк на цьогорічному Вімблдоні вперше зіграла у півфіналі й цим виступом встановила низку статистичних досягнень.

Про це інформує Великий теніс України.

З наступного тижня киянка покращить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 11 позицію. Зазначимо, що на 10 місці розташовуватиметься перша ракетка України Еліна Світоліна.

Перемога у чвертьфіналі над італійкою Паоліні стала для Костюк 40-ю в основних сітках турнірів Grand Slam. Найбільше має Світоліна – 117.

Марта стала третьою українкою, яка здобула понад 10 перемог в основі Вімблдона. Вона зрівнялася з Лесею Цуренко (по 11). Лідирує, звісно, Світоліна – 22.

Вперше в кар'єрі Костюк виграла 10 матчів у одному сезоні на мейджорах. її активі 5 перемог на Ролан Гаррос і 5 – на Вімблдоні. Найбільше з українок вдавалося здобути Еліні Світоліній – 15 у 2019 році.

За цьогорічний виступ на Вімблдоні Марта заробила понад 900 тис. фунтів стерлінгів, що дорівнює приблизно 1,2 млн доларів. Перед стартом турніру Костюк мала 9,1 млн призових. Відповідно, 24-річна киянка стала другою українкою, яка заробила на корті більше 10 млн доларів призових. Лідирує й тут Світоліна – більше 30 млн доларів за кар'єру.