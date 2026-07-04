15-річна Скляр обіграла росіянку на старті юніорського Вімблдона
Поліна Скляр
btu.org.ua
15-річна українська тенісистка Поліна Скляр, посіяна під 15 номером, впевнено обіграла "нейтральну" Єкатерину Доценко в першому колі юніорського Вімблдона.
Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Перше коло, 4 липня
Поліна Скляр (Україна) – Єкатерина Доценко (-) 6:4, 6:3
У наступному колі змагань Скляр зіграє проти сильнішої в матчі між британкою Офелією Корпанець Девіс та представницею Ямайки Аліссою Джеймс.
Окрім Поліни, на юніорському Вімблдоні від України виступають Софія Бєлінська та Антоніна Сушкова. Вони проведуть свої стартові матчі 5 липня.
Нагадаємо, що Скляр дійшла до другого кола на юніорському Ролан Гаррос-2026.
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