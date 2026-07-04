15-річна Скляр обіграла росіянку на старті юніорського Вімблдона

Окрім Поліни, на юніорському Вімблдоні від України виступають Софія Бєлінська та Антоніна Сушкова. Вони проведуть свої стартові матчі 5 липня.

У наступному колі змагань Скляр зіграє проти сильнішої в матчі між британкою Офелією Корпанець Девіс та представницею Ямайки Аліссою Джеймс.

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