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15-річна Скляр обіграла росіянку на старті юніорського Вімблдона

Станіслав Матусевич — 4 липня 2026, 17:26
15-річна Скляр обіграла росіянку на старті юніорського Вімблдона
Поліна Скляр
btu.org.ua

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр, посіяна під 15 номером, впевнено обіграла "нейтральну" Єкатерину Доценко в першому колі юніорського Вімблдона.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Перше коло, 4 липня

Поліна Скляр (Україна) – Єкатерина Доценко (-) 6:4, 6:3

У наступному колі змагань Скляр зіграє проти сильнішої в матчі між британкою Офелією Корпанець Девіс та представницею Ямайки Аліссою Джеймс.

Окрім Поліни, на юніорському Вімблдоні від України виступають Софія Бєлінська та Антоніна Сушкова. Вони проведуть свої стартові матчі 5 липня.

Нагадаємо, що Скляр дійшла до другого кола на юніорському Ролан Гаррос-2026.

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Вімблдон Поліна Скляр

Поліна Скляр

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