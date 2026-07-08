15-річна Скляр вийшла у чвертьфінал юніорського Вімблдона, де зіграє з росіянкою

15-річна українка Поліна Скляр, посіяна під 15 номером, пробилася до півфіналу юніорського Вімблдона. В матчі 1/8 фіналу вона перемогла румунку Маю Ілінку Бурческу.

Матч тривав 2 годин 5 хвилин і завершився з рахунком 6:7(5), 6:3, 6:2.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава 1/8 фіналу, 8 липня Поліна Скляр (Україна) – Мая Ілінка Бурческу (Румунія) 6:7(5), 6:3, 6:2

Зазначимо, що саме з Бурческу українка виступала у парних змаганнях юніорського Вімблдона, однак тенісистки не зуміли подолати перше коло.

У чвертьфіналі змагань Скляр зіграє проти "нейтральної" сьомої сіяної Марії Макарової.

Нагадаємо, що на старті юніорського Вімблдона Скляр обіграла іншу "нейтралку" Єкатерину Доценко, а в другому колі розібралася з Аліссою Джеймс із Ямайки.