15-річна Скляр вийшла у чвертьфінал юніорського Вімблдона, де зіграє з росіянкою
Поліна Скляр
btu.org.ua
15-річна українка Поліна Скляр, посіяна під 15 номером, пробилася до півфіналу юніорського Вімблдона. В матчі 1/8 фіналу вона перемогла румунку Маю Ілінку Бурческу.
Матч тривав 2 годин 5 хвилин і завершився з рахунком 6:7(5), 6:3, 6:2.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
1/8 фіналу, 8 липня
Поліна Скляр (Україна) – Мая Ілінка Бурческу (Румунія) 6:7(5), 6:3, 6:2
Зазначимо, що саме з Бурческу українка виступала у парних змаганнях юніорського Вімблдона, однак тенісистки не зуміли подолати перше коло.
У чвертьфіналі змагань Скляр зіграє проти "нейтральної" сьомої сіяної Марії Макарової.
Нагадаємо, що на старті юніорського Вімблдона Скляр обіграла іншу "нейтралку" Єкатерину Доценко, а в другому колі розібралася з Аліссою Джеймс із Ямайки.
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