Я дуже задоволена тим, як зараз сприймаю поразки: Костюк описала свою реакцію на виліт з Вімблдона у півфіналі
Марта Костюк
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Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку у півфіналі Вімблдона від представниці Чехії Лінди Носкової, зазначивши, що вона задоволена своєю теперішньою реакцією на програші.
Її слова передає BTU.
"Я дуже задоволена тим, як зараз сприймаю поразки. Одна справа – говорити про це, а зовсім інша – те, як ти поводишся, коли справді програєш.
Зараз, сидячи тут, я справді почуваюся так, ніби сьогодні перемогла. Для мене саме це має найбільше значення".
Нагадаємо, що уродженка столиці України не зуміла вийти до фіналу Вімблдона, поступившись у півфінальному поєдинку Носковій з рахунком 4:6, 4:6.
Додамо, що за успішний виступ на Вімблдоні Марта Костюк заробила близько мільйона фунтів стерлінгів.
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