Я дуже задоволена тим, як зараз сприймаю поразки: Костюк описала свою реакцію на виліт з Вімблдона у півфіналі

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку у півфіналі Вімблдона від представниці Чехії Лінди Носкової, зазначивши, що вона задоволена своєю теперішньою реакцією на програші.

Її слова передає BTU.

"Я дуже задоволена тим, як зараз сприймаю поразки. Одна справа – говорити про це, а зовсім інша – те, як ти поводишся, коли справді програєш.

Зараз, сидячи тут, я справді почуваюся так, ніби сьогодні перемогла. Для мене саме це має найбільше значення".