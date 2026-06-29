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Світоліна перебуває на восьмій позиції, Костюк іде 13-ю в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 29 червня 2026, 10:35
Світоліна перебуває на восьмій позиції, Костюк іде 13-ю в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна (зліва) і Марта Костюк
ФТУ

У понеділок, 29 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Еліна Світоліна залишилася на восьмій позиції. Лідерство зберігає "нейтральна" Аріна Сабалєнка. Єдиною зміною в першій десятці стало повернення до неї тріумфаторки турніру в Бад-Гомбурзі Кароліни Мухової. Чешка посідає дев'яте місце.

Марта Костюк, як і тиждень тому, йде 13-ю.

Олександра Олійникова опустилася на 4 сходинки, залишила топ-50 і знаходиться на 53 рядку. Юлія Стародубцева залишилася 55-ю.

Ангеліна Калініна піднялася на 4 позиції, посідає 66 місце і випередила Даяну Ястремську (67). Дар'я Снігур зробила крок вгору (78).

Одну сходинку втратила Вероніка Подрез (145).

У третій сотні після перемоги на турнірі у Гданську значного прогресу досягла Анастасія Соболєва, яка піднялася на 41 рядок (249). Катаріна Завацька трохи опустилася (257).

Рейтинг WTA

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 9090;
  2. (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143;
  3. (3). Іга Швьонтек (Польща) – 6409;
  4. (4). Джессіка Пегула (США) – 5881;
  5. (5). Мірра Андрєєва (-) – 5653;
  6. (6). Аманда Анісімова (США) – 5523;
  7. (7). Коко Гофф (США) – 4879;
  8. (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4471;
  9. (11). Кароліна Мухова (Чехія) – 3878;
  10. (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3670;

...

13 (13). Марта Костюк (Україна) – 3156;
53 (49). Олександра Олійникова (Україна) – 1114;
55 (55). Юлія Стародубцева (Україна) – 1077;
66 (70). Ангеліна Калініна (Україна) – 1008;
67 (66). Даяна Ястремська (Україна) – 995;
77 (78). Дар'я Снігур (Україна) – 928;
145 (144). Вероніка Подрез (Україна) – 530;
249 (290). Анастасія Соболєва (Україна) – 289;
257 (255). Катаріна Завацька (Україна) – 283.

Нагадаємо, що Світоліна і Костюк входять до списку головних фавориток Вімблдона, який розпочинається 29 червня.

Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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