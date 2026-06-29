Світоліна перебуває на восьмій позиції, Костюк іде 13-ю в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 29 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Еліна Світоліна залишилася на восьмій позиції. Лідерство зберігає "нейтральна" Аріна Сабалєнка. Єдиною зміною в першій десятці стало повернення до неї тріумфаторки турніру в Бад-Гомбурзі Кароліни Мухової. Чешка посідає дев'яте місце.

Марта Костюк, як і тиждень тому, йде 13-ю.

Олександра Олійникова опустилася на 4 сходинки, залишила топ-50 і знаходиться на 53 рядку. Юлія Стародубцева залишилася 55-ю.

Ангеліна Калініна піднялася на 4 позиції, посідає 66 місце і випередила Даяну Ястремську (67). Дар'я Снігур зробила крок вгору (78).

Одну сходинку втратила Вероніка Подрез (145).

У третій сотні після перемоги на турнірі у Гданську значного прогресу досягла Анастасія Соболєва, яка піднялася на 41 рядок (249). Катаріна Завацька трохи опустилася (257).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 9090; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143; (3). Іга Швьонтек (Польща) – 6409; (4). Джессіка Пегула (США) – 5881; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5653; (6). Аманда Анісімова (США) – 5523; (7). Коко Гофф (США) – 4879; (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4471; (11). Кароліна Мухова (Чехія) – 3878; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3670;

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13 (13). Марта Костюк (Україна) – 3156;

53 (49). Олександра Олійникова (Україна) – 1114;

55 (55). Юлія Стародубцева (Україна) – 1077;

66 (70). Ангеліна Калініна (Україна) – 1008;

67 (66). Даяна Ястремська (Україна) – 995;

77 (78). Дар'я Снігур (Україна) – 928;

145 (144). Вероніка Подрез (Україна) – 530;

249 (290). Анастасія Соболєва (Україна) – 289;

257 (255). Катаріна Завацька (Україна) – 283.

Нагадаємо, що Світоліна і Костюк входять до списку головних фавориток Вімблдона, який розпочинається 29 червня.