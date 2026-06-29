Елегантність по-новому: Світоліна показала розкішну сукню, в якій зіграє на Вімблдоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна офіційно представила свій образ для Вімблдону-2026. Напередодні старту найпрестижнішого трав'яного турніру світу тенісистка опублікувала стильну фотосесію, продемонструвавши сукню, в якій виходитиме на корти Всеанглійського клубу.

Новий комплект створений компанією Adidas та повністю відповідає знаменитому дрес-коду Вімблдону. Сукня виконана у класичному білому кольорі, який є обов'язковим для учасників турніру, а однією з її головних особливостей став елегантний комірець, що додає образу витонченості та поєднує класичний стиль із сучасним дизайном.

Разом із фотографіями Світоліна залишила короткий, але символічний підпис:

"Елегантність, переосмислена".

Нагадаємо, з 29 червня по 12 липня пройде головний трав'яний турнір сезону – Вімблдон. Перша ракетка України на старті змагань зустрінеться зі співвітчизницею Дар'єю Снігур.

Раніше Світоліна розповіла про підготовку та позитивно оцінила свій фізичний стан перед стартом Вімблдону.