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Світоліна і ще чотири українки стартують на Вімблдоні 30 червня: анонс поєдинків

Станіслав Матусевич — 29 червня 2026, 19:05
Світоліна і ще чотири українки стартують на Вімблдоні 30 червня: анонс поєдинків
Еліна Світоліна
Getty images

30 червня, у другий день Вімблдона, на трав'яні корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету вийдуть одразу п'ять українок. Усі вони зіграють матчі першого кола одиночного розряду.

Еліна Світоліна (8) проведе поєдинок проти іншої українки, Дар'ї Снігур (77). Тенісистки раніше між собою не зустрічалися.

Марта Костюк (13) протистоятиме аргентинці Наді Подоросці (574), яка потрапила в основну сітку Вімблдона завдяки "замороженому рейтингу". Це буде перший матч між суперницями.

Юлія Стародубцева (55) зіграє проти "нейтральної" Анни Блінкової (114). В очних зустрічах між ними рахунок рівний – 1:1, а минулого місяця українка здолала росіянку на старті Ролан Гаррос.

Суперницею Ангеліни Калініної (66) стане екросіянка Камілла Рахімова (70), яка нині представляє Узбекистан. Українка двічі перемагала майбутню суперницю, в тому числі, у квітні поточного року на "тисячнику" в Мадриді.

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 30 червня

Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Перше коло
13:00. Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан), корт Court 6, 1-м запуском.
16:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Дар'я Снігур (Україна), корт Court 2, 3-м запуском, після матчу Віртанен – Шелтон.
16:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова (-), корт Court 5, 3-м запуском, після матчу Шиманович – Голубич.
18:30*. Марта Костюк (Україна) – Надя Подороска (Аргентина), корт Court 3, 4-м запуском, після матчу Меншик – Самуель.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що з прев'ю Вімблдона можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Марта Костюк Еліна Світоліна

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