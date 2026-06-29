Світоліна і ще чотири українки стартують на Вімблдоні 30 червня: анонс поєдинків

30 червня, у другий день Вімблдона, на трав'яні корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету вийдуть одразу п'ять українок. Усі вони зіграють матчі першого кола одиночного розряду.

Еліна Світоліна (8) проведе поєдинок проти іншої українки, Дар'ї Снігур (77). Тенісистки раніше між собою не зустрічалися.

Марта Костюк (13) протистоятиме аргентинці Наді Подоросці (574), яка потрапила в основну сітку Вімблдона завдяки "замороженому рейтингу". Це буде перший матч між суперницями.

Юлія Стародубцева (55) зіграє проти "нейтральної" Анни Блінкової (114). В очних зустрічах між ними рахунок рівний – 1:1, а минулого місяця українка здолала росіянку на старті Ролан Гаррос.

Суперницею Ангеліни Калініної (66) стане екросіянка Камілла Рахімова (70), яка нині представляє Узбекистан. Українка двічі перемагала майбутню суперницю, в тому числі, у квітні поточного року на "тисячнику" в Мадриді.

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 30 червня

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £26,736,000

Перше коло

13:00. Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан), корт Court 6, 1-м запуском.

16:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Дар'я Снігур (Україна), корт Court 2, 3-м запуском, після матчу Віртанен – Шелтон.

16:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова (-), корт Court 5, 3-м запуском, після матчу Шиманович – Голубич. 18:30*. Марта Костюк (Україна) – Надя Подороска (Аргентина), корт Court 3, 4-м запуском, після матчу Меншик – Самуель.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом