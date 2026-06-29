Світоліна і ще чотири українки стартують на Вімблдоні 30 червня: анонс поєдинків
30 червня, у другий день Вімблдона, на трав'яні корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету вийдуть одразу п'ять українок. Усі вони зіграють матчі першого кола одиночного розряду.
Еліна Світоліна (8) проведе поєдинок проти іншої українки, Дар'ї Снігур (77). Тенісистки раніше між собою не зустрічалися.
Марта Костюк (13) протистоятиме аргентинці Наді Подоросці (574), яка потрапила в основну сітку Вімблдона завдяки "замороженому рейтингу". Це буде перший матч між суперницями.
Юлія Стародубцева (55) зіграє проти "нейтральної" Анни Блінкової (114). В очних зустрічах між ними рахунок рівний – 1:1, а минулого місяця українка здолала росіянку на старті Ролан Гаррос.
Суперницею Ангеліни Калініної (66) стане екросіянка Камілла Рахімова (70), яка нині представляє Узбекистан. Українка двічі перемагала майбутню суперницю, в тому числі, у квітні поточного року на "тисячнику" в Мадриді.
Розклад матчів українок на Вімблдоні на 30 червня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.
Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.
Нагадаємо, що з прев'ю Вімблдона можна ознайомитися на сайті Чемпіон.