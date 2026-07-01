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Сенсаційна перемога в українському дербі: огляд матчу Снігур зі Світоліною

Олександр Булава — 1 липня 2026, 00:33
Сенсаційна перемога в українському дербі: огляд матчу Снігур зі Світоліною
Дар'я Снігур
Getty images

Дар'я Снігур (77) сенсаційно обіграла Еліну Світоліну (8) в українському дербі в першому колі Вімблдону.

Огляд матчу

Світоліна потужно розпочала зустріч, на класі забираючи гейм за геймом та вийшовши вперед 4:0 у першому сеті. Проте згодом ініціативу перехопила Снігур, яка виграла п'ять геймів поспіль і закрила партію – 7:5.

Другий сет пройшов за домінування 24-річної Снігур, яка створила гучну сенсацію і вийшла у друге коло Вімблдона.

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Перше коло, 30 червня

Дар'я Снігур (Україна) – Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Леолією Жанжан (132, Франція).

Дар'я провела четвертий матч проти представниць топ-10 світового рейтингу й здобула третю перемогу.

Світоліна зазнала лише восьмої поразки у перших колах турнірів Grand Slam у кар'єрі.

Снігур стала другою українкою, якій вдалося вийти у друге коло одиночного розряду Вімблдона-2026. Напередодні це вдалося Даяні Ястремській. Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева і Ангеліна Калініна вже завершили боротьбу.

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Вімблдон Еліна Світоліна Дар'я Снігур

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