Сенсаційна перемога в українському дербі: огляд матчу Снігур зі Світоліною

Дар'я Снігур (77) сенсаційно обіграла Еліну Світоліну (8) в українському дербі в першому колі Вімблдону.

Огляд матчу

Світоліна потужно розпочала зустріч, на класі забираючи гейм за геймом та вийшовши вперед 4:0 у першому сеті. Проте згодом ініціативу перехопила Снігур, яка виграла п'ять геймів поспіль і закрила партію – 7:5.

Другий сет пройшов за домінування 24-річної Снігур, яка створила гучну сенсацію і вийшла у друге коло Вімблдона.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 30 червня Дар'я Снігур (Україна) – Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Леолією Жанжан (132, Франція).

Дар'я провела четвертий матч проти представниць топ-10 світового рейтингу й здобула третю перемогу.

Світоліна зазнала лише восьмої поразки у перших колах турнірів Grand Slam у кар'єрі.

Снігур стала другою українкою, якій вдалося вийти у друге коло одиночного розряду Вімблдона-2026. Напередодні це вдалося Даяні Ястремській. Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева і Ангеліна Калініна вже завершили боротьбу.