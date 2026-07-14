Не довго сумував: Неймар після завершення кар'єри у збірній сів за покерний стіл у Лас-Вегасі

Неймар, схоже, вирішив не затримуватися у сумному настрої після болючого завершення міжнародної кар'єри. Вже за кілька днів після вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу легендарний футболіст опинився за покерним столом у Лас-Вегасі.

У соцмережах з'явилися кадри, на яких бразилець бере участь у турнірі World Series of Poker – найпрестижнішій покерній серії світу. За інформацією місцевих ЗМІ, лише вступний внесок до змагань коштував Неймару 10 тисяч доларів.

Такий різкий поворот подій здивував уболівальників. Ще зовсім недавно форвард залишав поле зі сльозами на очах після драматичної поразки Бразилії від Норвегії у чвертьфіналі чемпіонату світу, а вже тепер випробовує удачу в картковій грі.

Neymar participe à un tournoi de poker à Las Vegas, six jours après l'élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. 🇧🇷♠️♥️ pic.twitter.com/1FPP5cmyr2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 12, 2026

Нагадаємо, матч проти норвежців став останнім для Неймара у футболці національної збірної. Попри реалізований пенальті у компенсований час та свій ювілейний 80-й гол за "селесао", врятувати команду від поразки він не зміг.

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Одразу після фінального свистка 33-річний футболіст оголосив про завершення виступів за збірну Бразилії. Це рішення стало емоційним моментом як для самого Неймара, так і для мільйонів його фанатів по всьому світу.

Також зазначимо, що у матчі проти "вікінгів" Неймар реалізував пенальті, повторивши досягнення Пеле та ставши другим бразильцем, який забивав на 4 чемпіонатах світу.