Після історичного виступу на Вімблдоні Костюк показала ефектні фото з відпочинку на пляжі

Після найуспішнішого Вімблдона у своїй кар'єрі Марта Костюк вирішила взяти паузу та насолодитися заслуженим відпочинком.

Українська тенісистка поділилася з підписниками новими світлинами з пляжу, які одразу привернули увагу шанувальників.

На першому фото Марта позує в елегантному капелюсі та сонцезахисних окулярах, насолоджуючись літньою атмосферою.

Найбільший ажіотаж викликав другий кадр. На ньому уродженка Києва зробила дзеркальне селфі у стильному купальнику, продемонструвавши чудову спортивну форму, яку підтримує навіть після виснажливих матчів на трав'яних кортах Лондона.

Нагадаємо, для Костюк цей сезон на Вімблдоні став історичним. Українка вперше у кар'єрі дісталася півфіналу турніру Grand Slam, де в напруженому поєдинку поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій з рахунком 4:6, 4:6.

Попри прикру поразку за крок до фіналу, виступ Марти став найкращим у її кар'єрі на кортах Всеанглійського клубу. Крім престижного результату, українська тенісистка отримала й солідну фінансову винагороду — близько одного мільйона фунтів стерлінгів призових.

Також варто зазначити, що Костюк цим виступом встановила низку статистичних досягнень.