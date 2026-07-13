Ястремська після Вімблдону вирушила на райські острови та вразила ефектними фото

Після завершення виступів на Вімблдоні українська тенісистка Даяна Ястремська вирішила перезавантажитися та вирушила на відпочинок до екзотичного куточка світу.

Спортсменка поділилася в соціальних мережах серією атмосферних світлин із островів, які миттєво привернули увагу її шанувальників.

На фото Даяна позує у стильному купальнику, демонструючи чудову спортивну форму, над якою щодня працює на тенісному корті.

Окрім ефектних кадрів на узбережжі, українка також показала, як плаває в кришталево чистій бірюзовій воді та досліджує мальовничі скелясті береги. Сонце, океан і неймовірні пейзажі стали ідеальним фоном для її літньої фотосесії.

Нагадаємо, в обох розрядах Вімблдону українська тенісистка провела по два матчі й вибувала на стадії другого кола.

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Напередодні Ястремська заявила, що вирішила зробити паузу у виступах через травму та пройти реабілітацію.