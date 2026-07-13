Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking

Ястремська після Вімблдону вирушила на райські острови та вразила ефектними фото

Богдан Войченко — 13 липня 2026, 13:06
Instagram
Ястремська після Вімблдону вирушила на райські острови та вразила ефектними фото

Після завершення виступів на Вімблдоні українська тенісистка Даяна Ястремська вирішила перезавантажитися та вирушила на відпочинок до екзотичного куточка світу.

Спортсменка поділилася в соціальних мережах серією атмосферних світлин із островів, які миттєво привернули увагу її шанувальників.

На фото Даяна позує у стильному купальнику, демонструючи чудову спортивну форму, над якою щодня працює на тенісному корті.

Окрім ефектних кадрів на узбережжі, українка також показала, як плаває в кришталево чистій бірюзовій воді та досліджує мальовничі скелясті береги. Сонце, океан і неймовірні пейзажі стали ідеальним фоном для її літньої фотосесії.

Нагадаємо, в обох розрядах Вімблдону українська тенісистка провела по два матчі й вибувала на стадії другого кола.

Читайте також :
Фото Найсексуальніша гольф-інфлюенсерка вразила фанатів відвертою фотосесією біля басейну

Напередодні Ястремська заявила, що вирішила зробити паузу у виступах через травму та пройти реабілітацію.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Даяна Ястремська фотосесія Lifestyle