Магучіх запалила мережу, станцювавши разом з іншою красунею-легкоатлеткою

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх продовжує тішити своїх шанувальників не лише спортивними досягненнями, а й атмосферним контентом у соціальних мережах.

Цього разу українська легкоатлетка записала спільне танцювальне відео разом із яскравою представницею збірної України зі стрибків із жердиною Каріною Вегнер.

Ролик дівчата зняли просто на спортивній арені після одного з тренувань. На тлі легкоатлетичного стадіону Магучіх і Вегнер синхронно виконали популярний танцювальний тренд, продемонструвавши чудовий настрій та командну атмосферу.

Відео швидко почало набирати перегляди й лайки, а в коментарях уболівальники відзначають не лише харизму спортсменок, а й їхню позитивну енергетику поза межами секторів для стрибків.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула перемогу у фіналі чемпіонату України з легкої атлетики зі стрибків у висоту.

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Раніше повідомлялося, що Магучіх перемогла на етапі Континентального туру в хорватському Загребі з результатом 1,97 м.