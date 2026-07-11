Епічний ляп у прямому ефірі: ведуча заявила, що США грали одразу проти двох збірних на ЧС-2026

Американська телеведуча стала героїнею вірусного відео після того, як допустила доволі кумедну географічну помилку в прямому ефірі, говорячи про матч збірної США.

Коментуючи вилучення нападника Фоларіна Балогуна у попередньому поєдинку, вона сказала:

"Балогун отримав червону картку під час матчу між США та Боснією і Герцеговиною минулої середи. Це дві маленькі країни, тобто США протистояли двом невеликим державам".

Очевидно, ведуча сприйняла назву Боснія і Герцеговина як дві окремі країни, хоча йдеться про одну суверенну державу.

Фрагмент ефіру миттєво розлетівся соціальними мережами. Користувачі не стримували жартів, зазначаючи, що збірна США, виявляється, одночасно перемогла одразу двох суперників.

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Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна США впевнено обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0, забезпечивши собі місце в наступному раунді турніру.

Раніше повідомлялося, що американська журналістка гучно зганьбилася у прямому ефірі, заявивши, що не знає, де знаходиться Боснія і Герцеговина.