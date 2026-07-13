Мудрик і Таловєров влаштували романтичний сюрприз коханим: зворушливе відео підкорило мережу

Українські футболісти Михайло Мудрик і Максим Таловєров потішили своїх прихильників не футбольними новинами, а милим романтичним жестом.

Під час подвійного побачення в Лондоні компанію гравцям склали їхні кохані — американська модель і блогерка Джордин Джонс, яка зустрічається з Мудриком, а також дівчина Таловєрова Єлизавета.

Прогулюючись містом, футболісти помітили квіткову крамницю та вирішили зробити своїм обраницям несподіваний сюрприз. Не довго думаючи, Мудрик і Таловєров зайшли до магазину та придбали красиві букети квітів.

Зворушливий момент Джордин Джонс зняла на відео й опублікувала у своїх соціальних мережах. На кадрах видно, як футболісти з усмішками вручають квіти своїм дівчатам, які явно не очікували такого приємного подарунка.

Пізніше Джордин та Єлизавета також поділилися спільною світлиною, на якій позують із подарованими букетами, демонструючи чудовий настрій після романтичного вечора.

Нагадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Парижа.

Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелеса до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.

Раніше повідомлялося, що Михайло розсмішив фанатів кумедною суперечкою із дівчиною через десерт.