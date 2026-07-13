Мрія стала реальністю: зірка "Теда Лассо" дебютував у професійному футболі у 35 років

Футбол іноді дарує історії, які більше схожі на сценарій голлівудського фільму. Саме така сталася із мексиканським актором Крісто Фернандесом, якого мільйони глядачів знають за роллю мексиканського нападника Дані Рохаса в популярному серіалі "Тед Лассо".

35-річний Фернандес здійснив мрію, яку вважав втраченою ще в підлітковому віці. Навесні він підписав контракт із клубом другого дивізіону США Ель-Пасо Локомотив, а тепер офіційно дебютував у професійному футболі.

Перший матч актора відбувся в межах Кубка USL проти Нью-Мексико Юнайтед. На поле Крісто вийшов на 79-й хвилині, коли замінив одного з партнерів по команді. Хоча його клуб поступився з рахунком 0:2, цей вечір назавжди залишиться особливим для самого футболіста.

Цікаво, що шанс підписати професійний контракт актор отримав не просто завдяки популярності. Перед цим він два місяці проходив перегляд, після якого тренерський штаб Ель-Пасо Локомотив вирішив залишити його в команді.

Історія Фернандеса особлива ще й тому, що в дитинстві він справді мріяв стати професійним футболістом. У рідній Гвадалахарі Крісто займався футболом, однак у 15 років отримав серйозну травму коліна, яка змусила його відмовитися від спортивної кар'єри.

Нагадаємо, наприкінці квітня вийшов тизер нового сезону "Теда Лассо", прем'єра запланована на серпень поточного року.