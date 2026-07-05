Фіналістки минулорічного Вімблдона стали авторками неприємного досягнення на нинішньому турнірі

Фіналістки Вімблдона-2025, полька Іга Швьонтек та американка Аманда Анісімова, неприємно здивували своїх уболівальників, не зумівши подолати стадію третього кола цьогорічного турніру. Таке трапляється в жіночих змаганнях на британському мейджорі у Відкритій Ері лише вп'яте.

Статистику наводить Великий теніс України.

Цікаво, що подібні невдачі фіналісток Вімблдона неодмінно стаються вже три роки поспіль.

Всі фіналістки Вімблдона, які наступного сезону не подолали третє коло турніру

2015: Петра Квітова (Чехія, 3 коло) та Ежені Бушар (Канада, 2 коло)

2018: Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 2 коло) та Вінус Вільямс (США, 3 коло)

2024: Маркета Вондроушова (Чехія, 2 коло) та Онс Жабер (Туніс, 3 коло)

2025: Барбора Крейчикова (Чехія, 2 коло) та Жасмін Паоліні (Італія, 3 коло)

2026: Іга Швьонтек (Польща, 3 коло) та Аманда Анісімова (США, 3 коло)

Нагадаємо, що Марта Костюк стала єдиною з українок, яка вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона.