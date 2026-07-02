Історія кохання Марти Костюк: відмовилась від росіянина через війну та знайшла щастя з українцем

Особисте життя української тенісистки Марти Костюк будувалося за схожим сценарієм із її професійною кар'єрою – раннє подорослішання, стосунки з тепер уже ворожими представниками та у підсумку правильний вибір.

Довгий час її особисте життя залишалося об'єктом уваги тенісного залісся, де змішувалися різні культури та прапори. Проте "переможний матч" у своїй особистій історії поза межами корту Марта здобула тоді, коли залишила помилки минулого позаду, обравши українського козака.

Зустрічалася з росіянами та кинула хлопця через повномасштабну війну

У віці 15 років Костюк почала будувати свої юнацькі стосунки з російським тенісистом Олексієм Захаровим, який був старшим за українку на 2 роки. Закохані мали спільні теми та добре розуміли одне одного, адже "варилися" в одному тенісному "казанку".

Олексій Захарова та Марта Костюк instagram.com/zakharovalexey

Однак їх любовна історія не завершилася хепі-ендом. У 2020-му пара розійшлася. В одному зі своїх коментарів Марта розповідала, що причинами розриву стосунків були відстань та неготовність до серйозних стосунків.

Вже у юному віці Костюк публічно продемонструвала свою патріотичну позицію, коли відмовилася їздити на турніри у Росію у той момент, коли це було вкрай необхідно для її кар'єри, аби набирати очки та просуватися у рейтингу на невеликих змаганнях.

"Поки на сході будуть бойові дії, я вважаю недоречним брати участь в змаганнях, які проводять у Росії. Для мене багато значить патріотизм. Для мене честь представляти свою країну на змаганнях. Люблю, коли звучить наш гімн, завжди сльози навертаються на очі", – заявляла Марта.

Однак серцю не накажеш. Після Захарова українська тенісистка розпочала короткотривалий роман із ще одним російським бойфрендом.

Але ці стосунки Марта різко перервала після початку повномасштабного вторгнення Росії в її рідну Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

"До моменту початку війни ми навіть були разом. Але для мене одразу стало ясно, що ці стосунки не можуть існувати. І за тиждень ми розійшлися", – пояснювала друга ракетка України.

Обрала українського парубка, якого знала з дитинства

Після цього Марта повернула на правильний шлях, обравши рідну душу як за менталітетом, так і за документами.

Її обранцем виявився український парубок на ім'я Георгій, з яким вона була знайома ще із раннього дитинства (із чотирьох років). Її нинішній чоловік разом із Мартою займався тенісом в одному зі столичних клубів. Однак не продовжив свій шлях на корті, поїхавши зростати за океан – у США.

Натомість Костюк крок за кроком здобувала статус однієї з найкращих українських тенісисток у світі.

У дитинстві Марта та Георгій не надто підтримували зв'язок, але доля їх звела вже у більш зрілому віці.

Марта Костюк із чоловіком instagram.com/martakostyuk

Восени 2022-го українка вперше познайомила своїх підписників зі своїм новим бойфрендом. Ним став якраз той самий Георгій, який не зумів реалізувати себе у тенісі, але віднайшов себе у фінансовому трейдингу.

"Мій хлопець – українець, бо українці – найкращі", – підписала фото тенісистка.

Романтичне освідчення на сході сонця у Києві

Георгій зробив пропозицію руки та серця вже на п'ятий місяць після початку їх стосунків. 15 квітня 2023 року на сторінці тенісистки в інстаграмі з'явилося спільне фото з коханим, а на її безіменний палець прикрашала розкішна каблучка.

Освідчення відбулося на Володимирській гірці у столиці України, звідки можна насолодитися чудовим краєвидом на Київ.

В одному з інтерв'ю Костюк розкрила деталі освідчення.

"Ми просто прокинулися разом, і він такий: "Ходімо подивимося на схід сонця". Це було дуже дивно, тому що зазвичай він любить спати. Але я тільки-но повернулася зі США і через джетлага ледь спала, тому я подумала: "Добре, поїхали". Це було дуже красиво: ми поїхали на те місце в Києві, де дійсно видно все місто, і я знімала якесь відео, а коли обернулася, він був там на одному коліні", – говорила Марта.

Ніжне весілля на Кіпрі

1 листопада 2023 року Георгій та Марта офіційно стали чоловіком і дружиною.

Урочистий захід, на якому були присутні лише найрідніші люди наречених, відбувся на Кіпрі, а дизайнером весільної сукні української тенісистки несподівано став головний дизайнер спортивного бренду Wilson Джоель Майкалофф.

Поява "пухнастої дитини" у родині

Після весілля багато хто говорив про поповнення у сім'ї Костюк, що, в принципі, і сталося. Щоправда, у родині Марти та Георгія з'явився пухнастий домашній улюбленець породи мальтипу на прізвисько Мандер.

"Новий член команди – Мандер", – підписала фото тенісистка.

Собака Марти майже одразу став справжньою зіркою соцмереж та найкращих світових турнірів, де підтримує свою "матусю" безпосередньо з трибун найкращих тенісних арен світу у компанії чоловіка Костюк та її тренерки Сандри Заневської.

Коли відбудеться найближчий матч Марти Костюк?

Друга ракетка України успішно стартувала на Вімблдон-2026. У першому колі основної сітки Костюк у двох сетах "закрила" аргентинську суперницю Надю Подороску – 6:1, 6:2.

У наступному раунді Марта зіграє проти "нейтральної" Анни Блінкової (114-й номер у світовому жіночому рейтингу), яка в першому колі перемогла українку Юлію Стародубцеву. Марта і Анна провели один очний поєдинок минулого року в Маямі, й сильнішою виявилася українська представниця (6:2, 6:1).

Орієнтовний початок матчу Блінкова – Костюк 2 липня о 15:00 (за київським часом).