Стародубцева програла у другому колі парного розряду Вімблдона

Юлія Стародубцева разом із американкою Пейтон Стернс не зуміли вийти в 1/8 фіналу парного розряду Вімблдона. У другому колі вони поступилися 16 сіяному дуету Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 4:6.

За поєдинок Стародубцева і Стернс 3 рази подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та не реалізувала усі 3 брейк-пойнти. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 1 помилку на подачі та 3 брейки.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Друге коло парного розряду, 5 липня Юлія Стародубцева (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина) 1:6, 4:6

З семи українок, які стартували в парному розряді Вімблдона, лише Марті Костюк вдалося пробитися до 1/8 фіналу.