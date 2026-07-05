Стародубцева програла у другому колі парного розряду Вімблдона
Юлія Стародубцева
Arata Yamaoka
Юлія Стародубцева разом із американкою Пейтон Стернс не зуміли вийти в 1/8 фіналу парного розряду Вімблдона. У другому колі вони поступилися 16 сіяному дуету Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).
Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 4:6.
За поєдинок Стародубцева і Стернс 3 рази подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та не реалізувала усі 3 брейк-пойнти. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 1 помилку на подачі та 3 брейки.
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Друге коло парного розряду, 5 липня
Юлія Стародубцева (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина) 1:6, 4:6
З семи українок, які стартували в парному розряді Вімблдона, лише Марті Костюк вдалося пробитися до 1/8 фіналу.
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