Світоліна заробила в Індіан-Веллсі майже 200 тисяч доларів, інші українки – значно менше

Визначилися суми призових українських тенісисток за турнір серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.

Найбільше заробила Еліна Світоліна - $189,075. Перша ракетка України дісталася до чвертьфіналу, де поступилася росіянці Міррі Андрєєвій.

Для порівняння з найвищими призовими, дохід чемпіонки турніру складе $1,124,380.

Марта Костюк отримає чек на $103,225 за вихід до четвертого кола змагання. Незважаючи на солідний заробіток, навряд чи 22-річна українки може бути задоволена своїм результатом. Адже торік вона грала в Індіан-Веллсі у півфіналі, і у цьому сезоні захистити 270 з 390 очок за той результат не вдалося. У оновленому рейтингу WTA 17 березня Костюк опуститься на 29 позицію.

Даяна Ястремська дійшла до третього кола турніру й заробила $60,400.

Ангеліна Калініна залишила змагання вже після стартового матчу, проте отримає на свій рахунок пристойні $23,760.

Варто згадати виступи у парному розряді Людмили Кіченок. Разом із Софією Кенін вони зіграли у чвертьфіналі й заробили на дует $65,000.

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Індіан-Веллсі визначилися півфінальні пари у жіночому одиночному розряді.