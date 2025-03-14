Далі без Світоліної: визначилися пари півфіналісток на турнірі в Індіан-Веллсі

Визначилися півфіналістки на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. Ними стали Мірра Андрєєва (11, -), Іга Швьонтек (2, Польща), Медісон Кіз (5, США) та Аріна Сабалєнка (1, -).

Не вдалося пробитися до півфіналу Еліні Світоліній. Українка поступилася "нейтральній" тенісистці Андрєєвій.

Суперницею росіянки стане Швьонтек. Чинна чемпіонка змагань у своєму чвертьфіналі впевнено обіграла китаянку Чжен Ціньвень (9) – 6:3, 6:3 й вчетверте поспіль вийшла в Індіан-Веллсі у півфінал. Швьонтек зустрічалася з Андрєєвою менше місяця тому у чвертьфіналі турніру в Досі, і тоді росіянка здобула перемогу.

Переможниця Australian Open Медісон Кіз виграла 16 матч поспіль у сезоні, розгромивши Белінду Бенчич (58, Швейцарія) з рахунком 6:1, 6:1.

У півфіналі американці протистоятиме перша ракетка світу Аріна Сабалєнка. Білоруска у поєдинку двох спортсменок без прапору обіграла росіянку Людмилу Самсонову (25) – 6:2, 6:3. Сабалєнка у цьому році поступилася Кіз у вирішальному матчі австралійського Grand Slam.

Півфінальні пари:

Іга Швьонтек (Польща) – Мірра Андрєєва (-)

Медісон Кіз (США) – Аріна Сабалєнка (-)

Нагадаємо, що Еліна Світоліна в Індіан-Веллсі перемогла трьох представниць США. У другому колі українка впоралася з Ешлін Крюгер (41), у третьому раунді обіграла Даніель Коллінз (14), а в 1/8 фіналу зуміла здолати Джессіку Пегулу, яка посідає 4 сходинку в рейтингу WTA.