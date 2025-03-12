Костюк втратить позиції в оновленому рейтингу WTA

Українська тенісистка Марта Костюк втратить декілька позицій у оновленому рейтингу WTA, який буде опубліковано у понеділок, 17 березня.

Станом на сьогодні Костюк посідає 24 рядок, маючи у своєму активі 1955 очок.

Проте турнір в Індіан-Веллсі киянка залишила, програвши у 1/8 фіналу китаянці Чжен Ціньвень. За свій цьогорічний виступ Марта заробила 120 рейтингових очок. А торік в Індіан-Веллсі Костюк дійшла до півфіналу, за який отримала 390 балів.

Таким чином, з наступного тижня українка втратить у рейтингу 270 очок та опуститься мінімум на 29 позицію. Обійти її можуть ще Белінда Бенчич (58, Швейцарія) та Сонай Картал (83, Велика Британія), однак для цього кожній з них потрібно виграти змагання в Індіан-Веллсі, що є малоймовірним.

Першою ракеткою України надалі залишатиметься Еліна Світоліна, яка продовжує виступи у США. У випадку перемоги у чвертьфіналі над "нейтралкою" Міррою Андрєєвою вона підніметься у двадцятку найкращих тенісисток планети.