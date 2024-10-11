Гофф не зупинити. Відомі всі учасниці 1/2 фіналу великого турніру в Ухані

11 жовтня відбулися матчі 1/4 фіналу хардового турніру WTA 1000 в Ухані (Китай).

У верхній половині змагальної сітки четверта ракетка світу Коко Гофф зупинила Магду Лінетт з Польщі (45). Аріна Сабалєнка (2) також виявилась сильнішою за представницю Польщі Магдалену Френх (27).

У нижній частині китаянка Чжен Ціньвень (7) переграла Жасмін Паоліні (6) і в півфіналі змагатиметься проти співітчизниці Ван Сіньюй (51), яка переграла "нейтральну" атлетку Єкатєріну Алєксандрову (33).

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовий фонд – $3,221,715

1/4 фіналу, 11 жовтня

Верхня половина сітки

Аріна Сабалєнка – Магдалена Френх (Польща) 6:2, 6:2

Коко Гофф (США) – Магда Лінетт (Польща) 6:0, 6:4

Нижня половина сітки

Чжен Ціньвень (Китай) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 3:6, 6:3

Ван Сіньюй (Китай) – Єкатєріна Алєксандрова 4:6, 7:5, 7:6(6)

Відзначимо, що раніше Коко Гофф здолала українку Марту Костюк. Даяна Ястремська вилетіла вже в першому колі та достроково завершила сезон, а Леся Цуренко не змогла дограти свій матч другого кола через травму.