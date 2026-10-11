В ООН стали на захист зіркової тенісистки, яка зазнала расистських цькувань

Управління ООН з прав людини засудило расистські образи на адресу американської тенісистки Коко Гофф, яких та зазнала після одного з матчів у Пекіні.

Про це повідомляє ABC News.

Відомство під керівництвом Верховного комісара Фолькера Тюрка назвало ситуацію "жахливою". В ООН наголосили, що темношкірі жінки-спортсменки дедалі частіше стають мішенню для проявів ненависті та сексизму в інтернеті.

"У спорті немає місця для расових чи сексистських образ та зловживань. Гравці, тренери та спортивні організації повинні захищати тих, хто стикається з такими нападами, а вболівальники повинні чинити опір тим, хто оскверняє спорт расизмом та сексизмом", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що сама четверта ракетка світу повідомила про шалений тиск на неї після суперечливого моменту в матчі проти китаянки Сунь Сіньжань на тисячнику в Пекіні. Коко звернулась до рефері через миготіння LED-панелі на корті, а її звинуватили в тому, що вона вкрала очко у суперниці.

Через два дні після цього інциденту Гофф поступилася бельгійці Елізе Мертенс. Спортсменка зізналася, що почувалася виснаженою та на межі непритомності.

Згодом американка відмовилася захищати титул в Ухані та знялася зі змагань.